В Пермском крае клещи покусали 3484 детей

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-21T14:31:27+03:00

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Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 19626 человек, в том числе 3484 детей. За последнюю неделю в Пермском крае от укусов клеща пострадали 106 , из них 14детей. На территории Прикамья функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать насекомое.

По результатам лабораторных исследований: 1,5% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 40,1% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 4,8% клещей моноцитарным эрлихиозом человека, 1,4% гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермь затопило после ливня. Во вторник, 20 августа, в Перми около часа бушевал очередной ураган: ливень, гром, молнии. После этого город практически затопило. В соцсетях пермяки делятся фотографиями последствий сильного дождя. Так, на улице Мира затопило участок дороги, и даже автобус с трудом едет вперед по образовавшейся "реке".

ИСТОЧНИК KP.RU