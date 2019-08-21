2019-08-21T13:49:15+03:00
Происшествия

«Пропал по дороге домой». В Прикамье ищут 80-летнего пенсионера со шрамом

Мужчина уехал с дачи 16 августа
Лилия Абибулаева
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Фото: Поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: Поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Пермском крае пропал 80-летний Виктор Ермохин. Как сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой, 16 августа пенсионер ушел с дачи в поселке Кукуштан. Мужчина должен был ехать в Пермь

Приметы Виктора Ермохина: на вид 75-80 лет, рост 155 см, обычного телосложения, волосы короткие, седые, глаза карие.

Был одет: синие джинсы, виня ветровка, кроссовки

Особые приметы: вертикальный шрам от пупка до ключицы

Если вам что-либо известно о местонахождении 80-летнего Виктора Ермохина, просьба сообщить по телефону 204-49-04 или в полицию: 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропал 23-летний парень с татуировкой совы. В Перми в Индустриальном районе разыскивают 23-летнего Николая Лоскутова. Последний раз молодого человека видели 18 августа. Николай вышел из дома и с тех пор его местоположение неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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