2019-08-21T13:21:42+03:00
Происшествия

В Перми женщина сняла квартиру и продала все имущество арендатора

После этого мошенница выставила объявление о сдаче квартиры
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми задержали мошенницу. Пермячка сняла квартиру в Перми. Заселилась и сразу же разместила в интернете объявление о продаже бытовой техники по низкой цене. Покупатель быстро нашелся, и через некоторое время вся бытовая техника собственника квартиры была продана, а мошенница получила 21 тысячу рублей.

На этом женщина не остановилась. Желая заработать еще больше, пермячка опубликовала другое объявление. В этот раз она представилась родственницей собственника квартиры. Злоумышленница предлагала снять квартиру.

- Получив предоплату в размере 5 тысяч рублей, она уверила потерпевшую, что в ближайшее время передаст ей контакты родственника для заключения договора. После чего злоумышленница скрылась с места происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю

Местную жительницу задержали. Злоумышленницу осудили на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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