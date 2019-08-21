2019-08-21T12:41:34+03:00
Общество

Рядом с пермской инфекционной больницей могут построить аквапарк

Власти планируют разметить его в Кировском районе
Лилия Абибулаева
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кировском районе Перми может появиться аквапарк. Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что его планируют построить рядом с корпусом инфекционной больницы. Предложение об изменении зонирования территории рядом с больницей поступило от пермской администрации.

В планах разделить участок общей площадью 39 га на две части. На одном построить новый корпус больницы, а другой отдать под аквапарк.

Ранее краевые власти рассматривали возможность строительства аквапарка в микрорайоне Нагорном, рядом со новым пермским зоопарком.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 2 сентября запретят продажу алкоголя. 2 сентября на территории Перми будет запрещена розничная торговля алкоголем. В этот день во всем городе будут проходить праздничные меропрития в честь Дня знаний. Нарушителям закона грозит штраф до 40 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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