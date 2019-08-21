2019-08-21T12:14:55+03:00
Общество

115 детей сотрудников пермского «УРАЛХИМа» отдохнули в летних лагерях

Некоторые поехали на море, другие остались в Прикамье
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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В 2019 году работникам филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» предложили на выбор оздоровительные лагеря «Благодать» в Усть-Качке, «Новое поколение» в д. Дворцовая Слудка, «Сосновый бор» и «Звездный» на Гайве, а также оздоровительно-образовательный центр «Илона» в посёлке Лоо рядом с Сочи. Предприятие оплатило 85% стоимости путевки в детские лагеря Пермского края и 50% стоимости путёвки на море.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

– Организация летнего отдыха детей сотрудников «ПМУ» – одно из приоритетных направлений социальной поддержки на нашем предприятии. Компания не только берет на себя большую долю расходов на приобретение путёвок, но и снимает с плеч родителей организационные вопросы и подбирает для ребят самые лучшие варианты проведения летних каникул.

На Чёрном море в этом году побывали 28 детей. Оставшиеся предпочли отдых в Пермском крае. В популярное «Новое поколение» съездил 31 ребенок. Ребятам предлагали спортивные площадки, бассейн, веревочный парк, скалодром, а также всевозможные походы. Достаточно популярен был и гайвинский «Сосновый бор». Туда отправились 26 человек. Три недели они провели в атмосфере творческих конкурсов и игр на тему «Город мечты». Ещё пять детей поехали в «Звездный». Им помогали развить «гибкие навыки», важные для общения, учебы, карьеры, решения проблем и общения с другими людьми. В «Благодать» съездили 25 ребят. На территории кадетского корпуса нашлось всё для первоклассного детского отдыха.

Наталья Щербова, ведущий специалист по охране труда филиала «ПМУ»:

– Моя четырнадцатилетняя дочь отдыхала в «Благодати». Осталась очень довольна проведённой сменой. Все мероприятия были связаны с военно-патриотической тематикой. Дочь была в восторге от сборки автомата и бега по окопам. Очень приятно, что предприятие помогает сотрудникам с организацией детского отдыха. Такое внимание к работникам неоценимо. Хорошо, что летом на время можно не думать, чем именно занимаются дети, и быть полностью за них спокойными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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