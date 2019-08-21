В Перми устраняют последствия самого сильного ливня лета

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-21T11:36:11+03:00

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Во вторник, 20 августа, в Перми прошел самый сильный ливень 2019 года. С начала августа в Перми выпало уже 160 мм осадков, это больше нормы за два месяца, а с начала лета – 364 мм осадков. Пермь, буквально, затопило. Автобусы и машине не ехали, а плыли, вода пробиралась в подъезды ни на первые этажи домов.

Коммунальные службы преступили к ликвидации последствий непогоды. Дорожные службы пытаются улучшить работу ливневой канализации.

В планах властей обустроить новые ливневки в рамках капремонта Крупской, Маяковского, реконструкции Революции от Куйбышева до Сибирской, Героев Хасана от Васильева до Хлебозаводской, Комсомольского проспекта.

- Коммунальным службам города и подрядным организациям поставлена задача в кратчайшие сроки привести в нормативное состояние те участки, которые были повреждены в результате обильных осадков. Проверяем все системы водоотведения, ливневой канализации, дренажные системы. Сегодня состоится штаб по благоустройству, где будут рассмотрены принятые меры по каждому проблемному участку, администрациям районов поставлены четкие сроки приведения объектов в нормативное состояние, - сообщил заместитель начальника управления внешнего благоустройства Кирилл Самаркин.

ИСТОЧНИК KP.RU