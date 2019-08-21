2019-08-21T11:03:45+03:00
Общество

«Держались из последних сил». Стали известны подробности о супругах, которых 5 дней искали в лесу в Прикамье

15 августа пенсионеры отправились за грибами
Лилия Абибулаева
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Фото: пермские спасателиФото: пермские спасатели
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В течение пяти суток волонтеры и полиция прочесывали лес в поисках супружеской пары, которая отправилась в лес за грибами и заблудилась. Поиски велись, несмотря на дождь и грозы, и наконец, дали положительные результат - пенсионеров нашли.

У поисковиков не было точной информации, где пропали супруги, что значительно затрудняло поиски. На связь со спасателями вышел мужчина. Он рассказал, что во время охоты он вышел на двух пенсионеров. Охотник не мог объяснить, где находится место, но дал направление.

Фото: пермские спасатели

Фото: пермские спасатели

Этого спасателям было достаточно. На квардроциклах спасатели по бездорожью, сквозь лес и бурелом отправились на эвакуацию пенсионеров. И вот, недалеко от поселка Жебреи пожилых грибников нашли. Измученным супругам оказали первую помощь и вывезли из леса.

- Обратная дорога заняла больше времени. Окончательно выбившихся из сил людей от усталости и голода, пришлось всю дорогу придерживать. Почти три часа ушло на транспортировку. Прошла сильная и продолжительная гроза, которая усложнила эвакуацию. Значительное и сложное во всех отношениях расстояние, было преодолено. Все насквозь промокли, но задача была выполнена. Мужчина и женщина вне опасности. Женщина из последних сил держалась более уверенно, а вот ее спутник выглядел крайне утомленным. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, - рассказали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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