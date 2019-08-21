Жителя Прикамье подозревают в производстве наркотиков

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-21T10:49:24+03:00

На его участке нашли кусты конопли

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В Верещагино задержали 35-летнего местного жителя за хранение и переработку наркотических веществ. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина в домашних условиях выращивает коноплю.

В ходе обыска на приусадебном участке у мужчины обнаружили кусты конопли, а в холодильнике задержанного нашли сверток бумажный сверток с веществом темно-зеленого цвета. Экспертиза показала, что это марихуана массой порядка 12 граммов.

Мужчина производил наркотик для личного пользования. Семена конопли мужчина приобрел в интернете. По факту незаконного хранения конопли возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сотрудницу ЖКХ осудили за смерть пенсионерки. В Березниках главный инженер ЖКХ заплатит штраф за смерть 80-летней пенсионерки. Женщину осудили за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU