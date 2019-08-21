2019-08-21T10:13:41+03:00
Общество

Прошедший 20 августа в Перми ливень стал самым сильным за все лето

За несколько часов выпало 40% месячной нормы осадков
Алена ОВЧИННИКОВА
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За несколько часов выпало 40% месячной нормы осадков.За несколько часов выпало 40% месячной нормы осадков.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Во время ливня, прошедшего 20 августа в Перми выпало 31 мм осадков, это 40% месячной нормы.

- Это самый сильный ливень нынешнего лета, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. – А всего с начала августа в Перми выпало чуть больше двух месячных норм осадков. Это близко к рекордным суммам осадков лета 2015-го и 2017 годов.

Интенсивные грозы случились благодаря поступлению очень влажной и неустойчивой воздушной массы с тропическими свойствами, а также прохождению холодного фронта во второй половине дня.

Скорость ветра была низкая, поэтому риска шквалов не было. Однако за счет сильной неустойчивости, высокой влажности воздуха и завихренности, конвекция оказалась необычно мощной для второй половины августа и более интенсивной, чем прогнозировалось.

На юге Пермского края выпал крупный град диаметром до 3 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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