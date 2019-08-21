2019-08-21T10:37:03+03:00
Дом. Семья

«Радостно виляет хвостиком». Псу, который спасся на пожаре в конном клубе в Перми, нашли дом

Все остальные собаки погибли
Лилия Абибулаева
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Фото: Семен ФилипповскийФото: Семен Филипповский
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Пса сначала прозвали Пожарником. За то, что он сумел вырваться из горящего здания конного клуба.

В мае 2019 года в конном клубе «Кавалерия» произошел пожар. Загорелось здание бани, а после, огонь перекинулся на конюшню, где находились животные. Практически все они погибли. Пожарные обнаружили тела пяти лошадей и одного ослика. Также сгорели все собаки.

Обгорелого и уставшего Бима (так его назвали) нашли волонтеры.

- Когда вез его в клинику, не верил, что успею. Он был в очень плохом состоянии, - пишет Семен Филипповский.

Спустя несколько месяцев Бим почти поправился и уже радостно скачет при виде новой хозяйки. Он отправится в квартиру к Диане. Уже возрастному псу - Биму 13 лет - нужно обязательно жить в квартире.

- Ему нельзя переохлаждаться, потому что шерстный покров наполовину отсутствует, и обгоревшие легкие "несут" хронический бронхит, - добавляют волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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