«Радостно виляет хвостиком». Псу, который спасся на пожаре в конном клубе в Перми, нашли дом
Пса сначала прозвали Пожарником. За то, что он сумел вырваться из горящего здания конного клуба.
В мае 2019 года в конном клубе «Кавалерия» произошел пожар. Загорелось здание бани, а после, огонь перекинулся на конюшню, где находились животные. Практически все они погибли. Пожарные обнаружили тела пяти лошадей и одного ослика. Также сгорели все собаки.
Обгорелого и уставшего Бима (так его назвали) нашли волонтеры.
- Когда вез его в клинику, не верил, что успею. Он был в очень плохом состоянии, - пишет Семен Филипповский.
Спустя несколько месяцев Бим почти поправился и уже радостно скачет при виде новой хозяйки. Он отправится в квартиру к Диане. Уже возрастному псу - Биму 13 лет - нужно обязательно жить в квартире.
- Ему нельзя переохлаждаться, потому что шерстный покров наполовину отсутствует, и обгоревшие легкие "несут" хронический бронхит, - добавляют волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU