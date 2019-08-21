Пермякам рассказали, как защититься от киберпреступлений

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-21T09:38:38+03:00

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Современный цифровой мир дал нам огромное количество возможностей: сейчас фактически у каждого есть свой личный кабинет на портале Госуслуг, в пенсионном фонде, в интернет-магазинах. Мы расплачиваемся и делаем накопления, не держа в руках наличных денег.

К сожалению, кроме новых возможностей современный мир породил и новый вид преступлений – киберпреступления. Это новый тип вполне реальных преступлений, которые требуют ответной реакции.

- Одна из важнейших задач Следственного комитета России на современном этапе – недопущение криминализации цифрового пространства и защита законных интересов граждан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - О правовом механизме противостояния киберпреступлениям был снят очередной выпуск программы «Следовательно».

Ролик был опубликован на официальном канале Следственного комитета России на канале YouTube. Посмотрев его, пермяки могут стать более подкованными в вопросах цифровой безопасности.

"Следовательно..." - 7 выпуск "Киберпреступность – новые вызовы цифровой эпохи".Современный мир живет в цифровую эпоху это новый этап развития человечества, характеризуемый построением глобального цифрового общества. В ряде сфер отношения переходят в виртуальную плоскость, на замену живому взаимодействию приходят электронные кабинеты. Мы постепенно отказываемся от бумажных носителей, от наличных денег и расплачиваемся виртуальными средствами, хранящимися в электронном кошельке. Цифровая эра дает множество возможностей для пользователей цифровых услуг, но, увы, виртуальный мир порождает новый тип вполне реальных преступлений, которые требуют ответной реакции. Одна из важнейших задач Следственного комитета России на современном этапе недопущение криминализации цифрового пространства и защита законных интересов граждан. О правовом механизме противостояния киберпреступлениям расскажут гости очередного выпуска программы СЛЕДОВАТЕЛЬНО .

ИСТОЧНИК KP.RU