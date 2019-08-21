В Прикамье начался суд над завучем школы, где училась умершая от голода девочка

СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-21T07:56:52+03:00

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В июле прошлого года в Краснокамске произошла ужасная трагедия. Лучшая ученица класса, 14-летняя Полина умерла от голода.

Сегодня, 21 августа, в Краснокамске начался суд над завучем в школе, где учила умершая девочка. Девочка голодала полтора месяца, но никто ей не помог. Школьнице от голода стало плохо на уроках, но педагоги просто освободили ребенка от занятий и отправили домой.

Следователи считают, что завуч не проинформировала различные службы о том, что девочка находилась в социально-опасном положении, не проверила, в каких условиях живет ребенок.

- Проявленная бывшим заместителем директора школы халатность не позволила социальным службам вовремя вмешаться в ситуацию, что привело к смерти ребенка, - добавили в пресс-службе. - Уголовное дело направлено в суд.

Также в ближайшее время будет завершено дело в отношении матери погибшей школьницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU