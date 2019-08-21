2019-08-21T06:22:19+03:00
Происшествия

В Прикамье при столкновении четырех машин пострадал один человек

Авария произошла в Полазне
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Вечером во вторник, 20 августа, в Пермском крае произошло ДТП. Столкнулись четыре автомобиля. «Лада XRAY», «Renault Kangoo», «Nissan» и «Toyota Corolla» не поделили дорогу.

Пожарная часть №117 сообщает, что ДТП произошло в поселке Полазна на перекрестке 50 лет Октября. В аварии есть пострадавший. Ему оказали первую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тульской области паралимпийца из Прикамья сбил автомобиль. В понедельник, 19 августа, в Алексине Тульской области автомобиль сбил спортсменов-колясочников, которые приехали в регион для подготовки к соревнованиям. Сразу после аварии водитель скрылся с места происшествия. Позже сотрудникам ГИБДД удалось найти номерной знак машины, а затем и самого водителя. В ДТП пострадали 21-летняя девушка из Краснодара, 32-летний пермяк и 25-летний молодой человек из Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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