2019-08-20T19:08:55+03:00
Происшествия

В Тульской области паралимпийца из Прикамья сбил автомобиль

Водителя уже задержали
Елена КОНОВА
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Фото из группы "Алексин Слухи"Фото из группы "Алексин Слухи"
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В понедельник, 19 августа, в Алексине Тульской области автомобиль сбил спортсменов-колясочников, которые приехали в регион для подготовки к соревнованиям. Сразу после аварии водитель скрылся с места происшествия. Позже сотрудникам ГИБДД удалось найти номерной знак машины, а затем и самого водителя.

- Подозреваемый в совершении аварии 39-летний местный житель был доставлен в отдел МВД для разбирательства, - передает слова пресс-службы МВД по Тульской области "Комсомольская Правда"-Тула". - Сотрудники полиции выяснили, что на момент ДТП он был лишен водительских прав.

Как сообщает "Комсомольская Правда"-Тула", пострадавшие паралимпийцы - 21-летняя девушка из Краснодара, 32-летний пермяк и 25-летний молодой человек из Саратова. Последние продолжают тренировки, а вот девушка получила травму головы, так что ей назначили лечение. Как только спортсменка придет в себя, она продолжит тренировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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