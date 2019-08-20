"Для тех, кто летом не успел искупаться". Пермь затопило после ливня

СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-20T17:49:06+03:00

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Во вторник, 20 августа, в Перми около часа бушевал очередной ураган: ливень, гром, молнии. После этого город практически затопило. В соцсетях пермяки делятся фотографиями последствий сильного дождя. Так, на улице Мира затопило участок дороги, и даже автобус с трудом едет вперед по образовавшейся "реке".

- На Гознаке некоторые машины встали, потому что вода залила выхлопные трубы, - пишут в соцсетях.

- Такая погода для тех, кто летом не успел искупаться, - шутят другие.

- Куплю одноместную лодку, а также сапоги, - отвечают третьи.

Также пермяки сообщают, что из-за затопленных дорог на дамбе от Чкалова до Стахановской образовалась большая пробка. Трудное движение и в центре города: водители жалуются, что стоят в пробке больше часа.

ИСТОЧНИК KP.RU