"Для тех, кто летом не успел искупаться". Пермь затопило после ливня
Во вторник, 20 августа, в Перми около часа бушевал очередной ураган: ливень, гром, молнии. После этого город практически затопило. В соцсетях пермяки делятся фотографиями последствий сильного дождя. Так, на улице Мира затопило участок дороги, и даже автобус с трудом едет вперед по образовавшейся "реке".
- На Гознаке некоторые машины встали, потому что вода залила выхлопные трубы, - пишут в соцсетях.
- Такая погода для тех, кто летом не успел искупаться, - шутят другие.
- Куплю одноместную лодку, а также сапоги, - отвечают третьи.
Также пермяки сообщают, что из-за затопленных дорог на дамбе от Чкалова до Стахановской образовалась большая пробка. Трудное движение и в центре города: водители жалуются, что стоят в пробке больше часа.
ИСТОЧНИК KP.RU