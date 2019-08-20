2019-08-20T17:49:06+03:00
Общество

"Для тех, кто летом не успел искупаться". Пермь затопило после ливня

Пользователи соцсетей делятся фотографиями в соцсетях
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Скриншот с видео из группы "Подслушано Пермь"Скриншот с видео из группы "Подслушано Пермь"
Изменить размер текста:

Во вторник, 20 августа, в Перми около часа бушевал очередной ураган: ливень, гром, молнии. После этого город практически затопило. В соцсетях пермяки делятся фотографиями последствий сильного дождя. Так, на улице Мира затопило участок дороги, и даже автобус с трудом едет вперед по образовавшейся "реке".

- На Гознаке некоторые машины встали, потому что вода залила выхлопные трубы, - пишут в соцсетях.

- Такая погода для тех, кто летом не успел искупаться, - шутят другие.

- Куплю одноместную лодку, а также сапоги, - отвечают третьи.

Также пермяки сообщают, что из-за затопленных дорог на дамбе от Чкалова до Стахановской образовалась большая пробка. Трудное движение и в центре города: водители жалуются, что стоят в пробке больше часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области паралимпийца из Прикамья сбил автомобиль
Жителю Прикамья дали пожизненный срок за изнасилование и убийство школьницы
В Прикамье пройдет всероссийский кросс «Тропа Кудым-Оша»
«Не мог самостоятельно двигаться». В Прикамье полицейские вывели из леса 68-летнего грибника
«В ЗАГС всей семьей». В Перми прошла необычная свадьба
В Кунгуре на проезжей части нашли тело 20-летнего мотоциклиста
Стало известно о судьбе пропавших в лесу в Прикамье супругов
Мэрия Перми разрешила размещать кондиционеры на фасаде зданий
Пермские полицейские прикрыли нарколабораторию
К 2021 году в Березниках построят Арбат
В Перми легковушка столкнулась с машиной «скорой»
В Прикамье женщина ударила ножом сожителя сестры
Как Жанка или Светка: дочка Светланы Пермяковой примерила образ в стиле звезд КВН
Все сборные-участники Турнира четырех наций соберутся в Перми 22 августа
Комитет по экономическому развитию рекомендовал рассмотреть методику расчета тарифа в транспорте в 1-ом чтении
В Перми полиция отпустила водителя автобуса №53, который врезался в стену
«Апельсинка и Снежинка». Приматы в пермском зоопарке дали потомство
В Пермском крае мужчина украл из бара продукты
В Прикамье пройдет «прямая линия» по вопросам подготовки к учебному году