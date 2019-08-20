Жителю Прикамья дали пожизненный срок за изнасилование и убийство школьницы

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-20T16:02:42+03:00

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В июне прошлого года 32-летний житель Березников напился, находясь в строящемся частном доме. Он увидел у дома 16-летнюю школьницу, заманил ее в здание, где изнасиловал, а затем убил.

- В отношении него возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Для максимально полного выяснения всех обстоятельств в ходе следствия проведено полторы сотни следственных действий и 12 судебных экспертиз.

Объем уголовного дела составил 5 томов. Недавно прошел суд над мужчиной - ему назначили

наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также с осужденного постановили взыскать компенсацию в пользу родителей погибшей девочки - по 5 миллионов каждому.

Девочка была единственным ребенком в семье, примерно училась и занималась вокалом. Вся школа скорбела по ней.

ИСТОЧНИК KP.RU