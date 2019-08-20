Жителю Прикамья дали пожизненный срок за изнасилование и убийство школьницы
В июне прошлого года 32-летний житель Березников напился, находясь в строящемся частном доме. Он увидел у дома 16-летнюю школьницу, заманил ее в здание, где изнасиловал, а затем убил.
- В отношении него возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Для максимально полного выяснения всех обстоятельств в ходе следствия проведено полторы сотни следственных действий и 12 судебных экспертиз.
Объем уголовного дела составил 5 томов. Недавно прошел суд над мужчиной - ему назначили
наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также с осужденного постановили взыскать компенсацию в пользу родителей погибшей девочки - по 5 миллионов каждому.
Девочка была единственным ребенком в семье, примерно училась и занималась вокалом. Вся школа скорбела по ней.
ИСТОЧНИК KP.RU