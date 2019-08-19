СЕГОДНЯ 06:58 2019-08-19T09:36:21+03:00

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В Мотовилихинском районе автомобилистам пришлось проявить мастерство маневрирования, чтобы объехать странного мужчину, который кидался на проезжающие мимо машины.

Пермяки сообщили в социальных сетях, что на улице Фокинская в районе остановки «улица Марата» неадекватный мужчина в костюме бросался на машины. Некоторые автомобили он пинал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/726743" frameborder="0"></iframe> В Перми мужчина бросался на проезжающие мимо машины.

Автомобилисты с трудом объезжали пермяка.

Напомним, ранее мы писали о том, что голый пермяк парализовал движение автомобилей. В Дзержинском районе Перми местные жители заметили голого мужчину, который лежал на проезжей части. Пермяк валялся на проспекте Парковый в сторону Красавинского моста. Мужчина переворачивался с боку на бок, катался по дороге, несмотря на проезжающие машины. Пользователи социальных сетей предположили, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU