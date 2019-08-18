2019-08-18T13:21:57+03:00
Звезды

В Перми открылась выставка, посвященная революции 1917 года

На ней представлены материалы из архивов Петербурга и Москвы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото с выставки.Фото с выставки.
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В Центральном выставочном зале Перми (Комсомольский проспект, 10) открылась выставка «Пульс революции. Петроград. 1917». Ее представляет Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Выставка посвящена революционным событиям в Петрограде – от февральской до октябрьской революции. Стенды рассказывают зрителям о политической, культурной, повседневной жизни города и его жителей на материале газет, журналов, фотографий. Представлены событийные фотографии; портреты политических деятелей, писателей, поэтов, музыкантов, популярных артистов театра, кино и цирка, а также карикатуры, шаржи, открытки, афиши и плакаты.

Хроника событий в Петрограде 1917 года представлена на материалах фотографий из архивов Петербурга и Москвы, а также на материалах газет, журналов из Библиотеки Академии наук и Российской Национальной библиотеки. Выставка будет работать до 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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