В Прикамье в окно к пенсионеру влез вор и украл велосипед

СЕГОДНЯ 07:30 2019-08-18T07:30:53+03:00

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В Верещагино 62-летний мужчина, придя к себе домой, обнаружил, что из квартиры пропали вещи: углошлифовальная машина и велосипед. Также исчезли продукты из холодильника. Окно дома было открыто нараспашку. Явно вор проник внутрь через него.

Пенсионер обратился в отдел полиции Верещагинского района с заявлением о краже. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Его задержали и доставили в полицию.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали про жителя Верещагино, который обокрал бывшую тещу. Он пришел домой к бывшей жене. В этот момент женщина ругалась с матерью. Воспользовавшись этим, мужчина прошел в комнату тещи и похитил постельное белье, которое потом продал за 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU