Продавая старый холодильник, пенсионерка потеряла 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-17T14:20:27+03:00

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58-летняя жительница Омска решила продать старый холодильник за девять тысяч рублей и разместила объявление об этом на одном из сайтов. Реклама сделала свое дело, и уже на следующий день пенсионерке позвонил покупатель. Мужчина сказал, что готов перевести омичке деньги сразу на банковскую карту. Для этого женщине требовалось только подойти к ближайшему банкомату.

- По просьбе «покупателя» в банкомате омичка произвела несколько операций, но вместо того, чтобы получить деньги за товар, она под диктовку звонившего частями перевела деньги на три телефонных номера, - рассказали в полиции Омска.

В результате пенсионерка потеряла триста тысяч рублей. Теперь полицейские пытаются установить мошенника.

- Уже известно, что номер телефона, с которого он звонил, зарегистрирован в Пермском крае, - сообщили в полиции.

Если преступника смогут задержать, ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU