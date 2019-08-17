2019-08-17T11:48:10+03:00
Происшествия

В центре Перми 14-летнюю девочку укусила гадюка

Школьницу госпитализировали
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Перми участились случаи появления гадюкВ Перми участились случаи появления гадюкФото: Иван ОЛЕКСЮК
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В пятницу, 16 августа, 14-летняя девочка гуляла с компанией друзей в Балатовском парке. И, по предварительной информации, нечаянно наступила на змею, вылезшую погреться на солнышке. Гадюка укусила школьницу. Девочку срочно госпитализировали в краевую детскую больницу.

- Ребенок находится в отделении педиатрии, - сообщили нам в медучреждении. – Врачи провели весь комплекс необходимых мер. Состояние девочки средней тяжести. Угрозы жизни нет.

о змеях, выползающих прямо на тротуары. Врачи советуют в случае укуса срочно вызывать «скорую помощь».

- Вакцина от укуса гадюки помогает, если обратиться за медпомощью в течение суток, - рассказал «Комсомолке» пермский токсиколог Владимир Фадеев. – Затем укушенному вводятся противоаллергенные, гормональные препараты. Период выздоровления может длиться от нескольких дней до месяца.

Нашествие гадюк в Перми: чем грозят укусы ядовитых змей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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