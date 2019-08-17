«Узнали про рак во время проверки зрения». 11-летний мальчик из Перми всю жизнь борется с онкологией

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-17T10:55:56+03:00

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Впервые в больницу Олег Плешков из Перми попал в полтора года. Медики заметили, что зрение малыша стало снижаться, в результате обследования у ребенка обнаружили опухоль головного мозга.

Сейчас Олегу 11 лет. И всю свою жизнь мальчик борется с тяжелой болезнью.

Несмотря на серьезное заболевание, Олег очень хорошо учится в школе, увлекается конструированием, разбирается в компьютерах, ему нравится «копаться в железках». Словом, это обычный, нормальный ребёнок. Только регулярно ему приходится проходить лечение в Санкт-Петербурге, где мальчику проводят дорогостоящую протонную терапию.

Лечение и проживание в Санкт-Петербурге Олега и его мамы Марины стали возможными благодаря помощи неравнодушных пермяков и благотворительного фонда «Берегиня».

- Для нашей семьи без этой помощи отправиться в Питер было бы нереально, - говорит мама мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU