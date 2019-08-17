Месяц не дожил до 18-летия. Студент из Прикамья погиб на теплоходе «Павел Бажов»

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-17T10:14:23+03:00

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4 августа пермский теплоход «Павел Бажов» отправился в очередной круиз по маршруту Пермь - озеро Селигер - Москва - Пермь. Но 14 августа, когда теплоход уже направлялся в обратный путь, во время круиза произошло ЧП. Погиб 17-летний студент пермского колледжа транспорта и сервиса Максим В. Он учился на специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» и проходил практику на теплоходе.

Как сообщили родные молодого человека, когда теплоход шел по Волге вдоль берегов Ярославской области, произошел несчастный случай. По одной из версий, Максим получил смертельный удар током. Подробности произошедшего пока выясняются.

В теплоходной компании «ВолгаWolga», которой принадлежит этот теплоход, комментировать ситуацию отказались.

Максим родом из Кизела. 20 сентября ему бы исполнилось 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU