2019-08-17T08:58:51+03:00
Происшествия

В Прикамье 18-летний водитель без прав врезался в дом

Парень госпитализирован с тяжелыми травмами
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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18-летний житель села Нижний Сып Уинского района решил ночью прокатиться по улицам родного села. Прав у него не было, но парень, очевидно, решил, что ночью его никто не остановит. В пять утра на улице Ленина водитель превысил скорость и не справился с управлением. Его автомобиль на полном ходу врезался в дом.

- В результате аварии молодой человек, не имеющий права на управление транспортным средством, получил тяжелые травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. – Он госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.

В полиции также напомнили, что управление автомобилем требует особых навыков и поэтому необходимо обучение в автошколе с последующим прохождением экзамена на получения право управления. Что происходит в противном случае, молодой человек убедился на собственном печальном опыте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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