2019-08-17T08:28:36+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушка врезалась в большегруз - погибли два человека

Смертельные травмы получили водитель ВАЗ и его пассажирка
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Машина превратилась в груду мятого железа.Машина превратилась в груду мятого железа.Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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В пятницу, 16 августа, на 82-м километре трассы Голдыри – Орда – Октябрьский произошло серьезное ДТП. Выезжая со второстепенной дороги, водитель «Лады» на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении большегрузному автомобилю MAN. Отечественная легковушка врезалась в грузовик. Машина превратилась в груду мятого железа. Оба находившихся в ней человека – водитель и его пассажирка - получили смертельные травмы.

- По факту аварии проводится проверка, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, ранее мы писали еще про одно смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ. Утром в четверг, 15 августа, по дороге Пермь - Усть-Качка двигался кроссовер. За рулем находился 54-летний пермяк. По предварительной информации, на 42 км трассы он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель, 71-летний пенсионер, получил смертельную травму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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