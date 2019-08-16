2019-08-16T18:07:35+03:00
Происшествия

На одном из пермских предприятий произошло короткое замыкание

Пожарные успели вовремя, ЧП обошлось без пострадавших
Алена ОВЧИННИКОВА
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На место происшествия выехали несколько пожарных подразделений.На место происшествия выехали несколько пожарных подразделений.Фото: Татьяна Коркина
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В пятницу, 16 августа вечером на одном из предприятий в Свердловском районе произошло короткое замыкание электропроводки.

- Сообщение о произошедшем поступило оперативному дежурному в 17.42 по местному времени, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На место происшествия, на улицу Куйбышева выехали пожарно-спасательные подразделения.

По прибытии было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Погибших и пострадавших нет. Угрозы жителям района тоже нет.

Ранее мы писали, что примерно в это же время в микрорайоне Садовый в Мотовилихинском районе загорелась квартира в многоэтажке на улице Уинской, 7. Из квартиры на пятом этаже валил черный дым, который сняли на сотовый очевидцы. На место прибыли несколько пожарных подразделений. Людей из задымленного помещения эвакуировали по пожарной лестнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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