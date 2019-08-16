Полицейские из Пермского края помогли выбраться из леса пожилому грибнику
Накануне в Добрянском районе в лесу у деревни Горная Талица заблудился грибник. 68-летний мужчина ранним утром отправился в лес за грибами, но не смог найти обратный путь.
К вечеру жена грибника забеспокоилась и поняла, что супруг заблудился. Зная, что после перенесенной болезни он не сможет позвать на помощь, пенсионерка обратилась за помощью к спецслужбам.
- Оперативный дежурный немедленно направил сотрудников полиции со служебными овчарками к предполагаемому местонахождению лесника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Стражи порядка осмотрели лес, но поиски не увенчались успехом.
Одновременно оперативники выехали в соседнее поселение для проверки поступившей от очевидцев информации, что заблудившегося грибника видели в окрестностях Дивьинского поселения. Возле железнодорожного переезда полицейские и обнаружили мужчину. Устав от длительного перехода, он прилег на обочину дороги, поставив рядом полное ведро грибов.
На поиски заплутавшего в лесу грибника ушло около четырех часов.
ИСТОЧНИК KP.RU