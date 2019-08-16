Полицейские из Пермского края помогли выбраться из леса пожилому грибнику

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-16T17:07:15+03:00

Все грибы, которые собрал потерявшийся пенсионер, были при нем. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

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Накануне в Добрянском районе в лесу у деревни Горная Талица заблудился грибник. 68-летний мужчина ранним утром отправился в лес за грибами, но не смог найти обратный путь.

К вечеру жена грибника забеспокоилась и поняла, что супруг заблудился. Зная, что после перенесенной болезни он не сможет позвать на помощь, пенсионерка обратилась за помощью к спецслужбам.

- Оперативный дежурный немедленно направил сотрудников полиции со служебными овчарками к предполагаемому местонахождению лесника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Стражи порядка осмотрели лес, но поиски не увенчались успехом.

Одновременно оперативники выехали в соседнее поселение для проверки поступившей от очевидцев информации, что заблудившегося грибника видели в окрестностях Дивьинского поселения. Возле железнодорожного переезда полицейские и обнаружили мужчину. Устав от длительного перехода, он прилег на обочину дороги, поставив рядом полное ведро грибов.

На поиски заплутавшего в лесу грибника ушло около четырех часов.

ИСТОЧНИК KP.RU