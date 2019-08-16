2019-08-16T15:21:31+03:00
Происшествия

В Перми горит многоэтажка

Очевидцы заметили дым на одном из балконов [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео в Подслушано ПермьФото: скриншот с видео в Подслушано Пермь
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Днем в Мотовилихинском районе Перми загорелась квартира в мгоэтажном доме. Черный дым идет из квартиры на 5 этаже дома на Уинской.

На месте работаю пожарные. Людей собираются эвакуировать с помощью выдвижной лестницы.

В Перми горит многоэтажка.

О пострадавших и причинах пожара пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сгорел конный клуб «Кавалерия». Пожар начался с бани. По какой причине - вопрос. Лошади Победа, Гибкая, Малышка и ослики Нюша и Оскар не смогли спастись. Других пять лошадей увезли в Шемети. Они нуждаются в лечении. Также после страшного пожара не смогли найти двух собак. Неизвестно, смогли ли они убежать или погибли в огне.Тем временем пользователи соцсетей, которые откликнулись на беду, постигшую конный клуб, заметили, что сбор денег ведет и совсем посторонняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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