В Перми горит многоэтажка
Днем в Мотовилихинском районе Перми загорелась квартира в мгоэтажном доме. Черный дым идет из квартиры на 5 этаже дома на Уинской.
На месте работаю пожарные. Людей собираются эвакуировать с помощью выдвижной лестницы.
В Перми горит многоэтажка.
О пострадавших и причинах пожара пока не сообщается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сгорел конный клуб «Кавалерия». Пожар начался с бани. По какой причине - вопрос. Лошади Победа, Гибкая, Малышка и ослики Нюша и Оскар не смогли спастись. Других пять лошадей увезли в Шемети. Они нуждаются в лечении. Также после страшного пожара не смогли найти двух собак. Неизвестно, смогли ли они убежать или погибли в огне.Тем временем пользователи соцсетей, которые откликнулись на беду, постигшую конный клуб, заметили, что сбор денег ведет и совсем посторонняя женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU