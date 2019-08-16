Следователи проверяют обстоятельства смерти 21-летнего мотоциклиста в Прикамье

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-16T14:58:32+03:00

Молодой человек погиб в больнице после ДТП

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Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту смерти 21-летнего жителя Верещагино. 8 августа молодой человек попал в аварию на мотоцикле. Парню оторвало ступню, но он был жив.

Молодого человека доставили в Врещагинскую больницу. Там мотоциклист впал в кому. Его направили в больницу Краснокамска, где он скончался.

В рамках следственной проверки будут проведены экспертизы для установления причины смерти. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что следственный комитет вызвал на допрос 13 депутатов Заксобрания Прикамья. 10 июля 2019 года второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств из бюджета Пермского края в особо крупном размере работниками аппарата регионального отделения «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU