С 1 октября между Пермью и Москвой перестанет курсировать фирменный поезд «Кама»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-16T14:48:38+03:00

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Как сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе «Федеральная пригородная компания», с 1 октября скорый фирменный поезд № 7/8 «Кама» сообщением Пермь – Москва «выводится из графика».

Железнодорожники мотивируют это решение тем, что «помимо поезда «Кама» на маршруте Пермь – Москва курсирует более 10-и поездов, в том числе фирменные. Стоит отметить, что пермяки, привыкшие путешествовать в столицу на поезде №7/8, могут воспользоваться поездами №55/56 «Енисей» Красноярск – Москва и №91/92 Северобайкальск – Москва. Их расписание движения и маршрут следования максимально приближены к графику отменяемого поезда. Кроме того, для компенсации отмены Федеральная пассажирская компания планирует назначить беспересадочные вагоны на маршруте Пермь – Москва.

Отметим, что этому маршруту более 50 лет. От Перми до столицы состав идет 19 часов 47 минут. От Москвы до Перми – 20 часов 43 минуты. Расстояние между городами — 1387 км.

ИСТОЧНИК KP.RU