Режим ЧС в Прикамье: власти бьют тревогу из-за погоды
В Пермском крае ввели режим «чрезвычайной ситуации». Как сообщает ТАСС, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности Пермского края ввела режим ЧС во всех 46 муниципальных районах и городских округах региона из-за переувлажнения почвы.
Из-за продолжительных дождей почва в крае сильное переувлажнена. В связи с этим посевы сельскохозяйственных культур сильно повреждены "В связи с продолжительными дождями, которые привели к переувлажнению почвы и повреждению.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности признала сложившуюся ситуацию в Пермском крае чрезвычайной ситуацией регионального характера
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ожидаются грозы, туман и сильный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с
ИСТОЧНИК KP.RU