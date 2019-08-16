Режим ЧС в Прикамье: власти бьют тревогу из-за погоды

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-16T14:24:43+03:00

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В Пермском крае ввели режим «чрезвычайной ситуации». Как сообщает ТАСС, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности Пермского края ввела режим ЧС во всех 46 муниципальных районах и городских округах региона из-за переувлажнения почвы.

Из-за продолжительных дождей почва в крае сильное переувлажнена. В связи с этим посевы сельскохозяйственных культур сильно повреждены "В связи с продолжительными дождями, которые привели к переувлажнению почвы и повреждению.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности признала сложившуюся ситуацию в Пермском крае чрезвычайной ситуацией регионального характера

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ожидаются грозы, туман и сильный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с

ИСТОЧНИК KP.RU