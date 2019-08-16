2019-08-16T12:22:33+03:00
Общество

Следственный комитет вызвал на допрос 13 депутатов Заксобрания Прикамья

Чиновников вызвали в качестве свидетелей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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10 июля 2019 года второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств из бюджета Пермского края в особо крупном размере работниками аппарата регионального отделения «Единой России».

Издание Business Class, сообщает, что следователи вызвали на допрос 13 депутатов Законодательного собрания Пермского края от «Единой России». Среди них Татьяна Миролюбова, Павел Черепанов, Владимир Жуков, Ирина Корюкина, Николай Демкин, Виктор Плюснин, Владимир Подкорытов, Виктор Родионов, Владимир Шатров, Сергей Яшкин. Их допросят в качестве свидетелей.

Издание сообщает, что следователей в первую очередь интересует деятельность помощников депутатов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят фермера за мошенничество на 1, 5 миллиона рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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