В Прикамье осудят фермера за мошенничество на 1, 5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-16T11:41:21+03:00

Женщина получила эти деньги в качестве субсидии

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В Пермском крае за мошенничество задержали жительницу села Култаево. 34-летняя женщина начала выращивать овощи на территории Краснокамского района.

Чтобы фермерское хозяйство процветало, женщина обратилась за субсидией возмещение части затрат по реализации проекта выращивания овощей. Ей выплатили 1, 5 миллиона рублей.

Однако сотрудники полиции выяснили, что для получения субсидии женщина предоставила поддельные документы о расходах и документы о приобретении оборудования, которое фактически не закупалось.

Фермера задержали. Ей предъявили обвинение, а материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми избирают меру пресечения пенсионеру, который обрезал трос промышленным альпинистам. В суде Ленинского района избирают меру пресечения пенсионеру, из-за которого чуть не погибли промышленные альпинисты.

ИСТОЧНИК KP.RU