Жителя Прикамья арестовали за долги по алиментам

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-16T10:40:57+03:00

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В Пермском крае за долг 850 тысяч 35-летнего мужчину арестовали на 10 суток. Житель Добрянского района Пермского края не платил алименты и не заботился о своей 9-летней дочери. Долг горе-отца составил 850 тысяч.

Несмотря на предупреждения, должник не спешил оплатить долг. Судебные приставы наложили арест на счета и имущество мужчины, а спустя некоторое время арестовали и самого должника.

Судья принял решение арестовать 35-летнего жителя Прикамья на 10 суток. Также в отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми бабушка просит омбудсмена лишить дочь родительских прав. В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае обратилась пермячка-бабушка девятилетней девочки. Она попросила омбудсмена посодействовать в лишении матери ребенка родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU