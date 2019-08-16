2019-08-16T11:10:41+03:00
Происшествия

«Струя высотой с дом». В центре Перми прорвало трубу

Пермяки засняли «новый фонтан» на видео
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Instagram @chp_59Фото: Instagram @chp_59
Изменить размер текста:

Ночью 16 августа на улице Советской в Ленинском районе прорвало трубу. Местные жители успели заснять последствия аварии на видео и выложить в социальные сети.

chp_59chp_59
«Струя высотой с дом». В центре Перми прорвало трубу
282 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

В пермской сетевой компании корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что произошел дефект на теплосети.

- Специалисты «Пермской сетевой компании» устранили дефект на теплосети, проходящей по ул. Советская. В настоящее время повреждение на теплопроводе локализовано, проводится замена оборудования тепловой камеры, - сообщили в пресс-службе «Т-Плюс». - На время проведения работ ограничена подача горячего водоснабжения в 7 жилых домов. Энергетики планируют восстановить подачу теплоресурса до 17.00 пятницы, 16 августа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в выходные в Перми 38 домов останутся без воды.Жителям Свердловского и Орджоникидзевского районов придется запастись водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье волонтеры вышли на поиски двух грибников
В Прикамье женщина требует компенсацию за падение с табурета
Следственный комитет вызвал на допрос 13 депутатов Заксобрания Прикамья
На чемпионат мира «WorldSkills» поедут 200 человек из Прикамья Турнир пройдет в Казани
В Прикамье осудят фермера за мошенничество на 1, 5 миллиона рублей
В Перми родственники ищут женщину, которая сбежала из больницы
Жителя Прикамья арестовали за долги по алиментам
В выходные в Перми 38 домов останутся без воды
В Перми с крыши частного дома упала женщина
В Перми пройдет фестиваль «Гений места»
«По 5 рябчиков в одни руки». В Прикамье определили нормы добычи водоплавающей и боровой дичи
В Перми сотрудница торгового центра получила травму
100 пермских школьников наградят премией «Золотой резерв»
В Перми собака провалилась в трехметровую яму
Губернатор поручил Управлению дорог и транспорта взять на контроль реконструкцию ул. Строителей в Перми
В Перми пенсионерка ударила ножом своего знакомого
«Катался по трассе». Голый пермяк парализовал движение автомобилей
Пермяка осудили на 16 лет за оскорбление судьи
В Пермском крае закупят школьные автобусы на 15 миллионов рублей
В Перми нашли живым 75-летнего пенсионера, заблудившегося в лесу
«Ты молодец, жму руку». Пермяк на инвалидной коляске покорил Эльбрус
Пермские волонтеры объявили срочный сбор на поиски 75-летнего пенсионера
Улицу Героев Хасана в Перми покрасили красным цветом
В Перми ищут 45-летнего мужчину, который рыбачил на Чусовой
В Перми бабушка просит омбудсмена лишить дочь родительских прав
В ДТП в Перми погиб 71-летний водитель ВАЗа
В Перми избирают меру пресечения пенсионеру, который обрезал трос промышленным альпинистам