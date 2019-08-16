СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-16T11:10:41+03:00

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Ночью 16 августа на улице Советской в Ленинском районе прорвало трубу. Местные жители успели заснять последствия аварии на видео и выложить в социальные сети.

chp_59 «Струя высотой с дом». В центре Перми прорвало трубу

В пермской сетевой компании корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что произошел дефект на теплосети.

- Специалисты «Пермской сетевой компании» устранили дефект на теплосети, проходящей по ул. Советская. В настоящее время повреждение на теплопроводе локализовано, проводится замена оборудования тепловой камеры, - сообщили в пресс-службе «Т-Плюс». - На время проведения работ ограничена подача горячего водоснабжения в 7 жилых домов. Энергетики планируют восстановить подачу теплоресурса до 17.00 пятницы, 16 августа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в выходные в Перми 38 домов останутся без воды.Жителям Свердловского и Орджоникидзевского районов придется запастись водой.

ИСТОЧНИК KP.RU