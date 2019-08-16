2019-08-16T10:05:24+03:00
Общество

В выходные в Перми 38 домов останутся без воды

Краны пересохнут из-за планово-восстановительных работ
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми в ближайшие выходные, 17 и 18 августа, отключат воду в 38 домах города. Жителям Свердловского и Орджоникидзевского районов придется запастись водой.

Так, из-за планово-восстановительных работ в доме № 78А на Сибирской воды с 9:30 до 19:30 не будет в нескольких домах в Свердловском районе.

- 25 Октября, 64, 66, 68, 70, 81, 83

- Красноармейская 1-Я, 31

- Революции, 26

- Сибирская, 46, 48, 50, 52, 78А, 80

В воскресенье, 18 августа, холодную воду перекроют в Орджоникидзевском районе:

- Вильямса, 10А, 10Б, 12, 14, 16, 18, 41, 41А, 43, 45, 47, 47А, 51А

- Гайвинская, 6, 8

- Маршала Толбухина, 10А, 12, 12А, 14, 16, 16А, 6

- Никитина, 18, 22

Напомним, ранее мы писали о том, что улицу Героев Хасана в Перми покрасили красным цветом. 15 августа пермские автомобилисты, проезжающие по не так давно отреставрированной улице Героев Хасана заметили, что дорожники красят целые участки асфальта между полосами движения транспорта в красный цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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