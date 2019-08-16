2019-08-16T09:50:19+03:00
Происшествия

В Перми с крыши частного дома упала женщина

Пострадавшую отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Андрей Старков
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ЧП произошло 15 августа в Свердловском районе Перми. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник, близкий к ситуации, 56-летняя женщина упала с крыши частного дома.

При падении с высоты двух метров пермячка получила травмы. С переломом лучевой кости женщину отправили в городскую клиническую больницу №5.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна выпала 5-летняя девочка. В Кировском районе Перми маленькая девочка получила серьезную травму при падении с высоты. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что трагедия произошла 11 августа. 5-летняя девочка упала из окна 2 этажа. Очевидцы незамедлительно вызвали «скорую помощь». Девочку с травмой живота и колена в состоянии средней тяжести отправили в городскую клиническую больницу на улице Баумана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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