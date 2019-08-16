2019-08-16T09:37:56+03:00
Общество

В Перми пройдет фестиваль «Гений места»

Одним из спикеров фестиваля станет генеральный консул Франции
Лилия Абибулаева
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Фото: правительство ПрикамьяФото: правительство Прикамья
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В Перми в третий раз пройдет фестиваль «Гений места». 24 и 25 августа на заводе им. Шпагина пермяки смогут послушать интересные лекции от известных писателей, путешественников и политиков.

Спикерами станут генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье, поэт Иван Давыдов, главный редактор сайта «Горький», литературный критик Константин Мильчин и литературовед, телеведущий Александр Архангельский. С перформансом и лекцией выступит Сергей Пахомов (Пахом), известный андерграундный актер, сценарист, художник, пермский путешественник Эльнар Мансуров, а также пермский психотерапевт Александр Вайнер расскажет о том, как русская классика делает нас несчастными.

Кроме того, гости фестиваля смогут посетить книжную ярмарку, познакомиться с гастрономией времен Строгановых.

Музыкальными гостями фестиваля станут группы Cave Sunrise (Пермь), Blues Bastards (Екатеринбург) и «Джуна» (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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