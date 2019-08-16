«По 5 рябчиков в одни руки». В Прикамье определили нормы добычи водоплавающей и боровой дичи

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-16T09:28:16+03:00

В минприроды сообщили, сколько продлится сезон охоты на нее

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В эту субботу леса и водоемы в Пермском крае огласит пальба охотничьих ружей: в минприроды Прикамья сообщили, что с 17 августа открывается охота на водоплавающую и боровую дичь. А вот когда она закроется?

На глухарей, тетеревов, рябчиков, вальдшнепов можно будет охотиться до конца года. При этом разрешена охота с легавыми, ретриверами, спаниелями.

А вот других птиц разрешено добывать только до 15 ноября. К ним относится водоплавающая дичь: гуси, казарки, утки, лысуха, камышница. А также - болотно-луговая дичь: бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, улиты, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш. Также до середины ноября можно будет охотиться на степную и полевую дичь: на перепелов, голубей и горлиц.

В минприроды сообщили, какие в этом году установлены нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов. Каждый охотник за один день может добыть не более 2 глухарей, 4 тетеревов, 2 гусей, 4 уток, 6 вальдшнепов и 5 рябчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU