В Перми сотрудница торгового центра получила травму

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-16T09:20:01+03:00

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ЧП произошло 15 августа в торговом центре в Кировском районе Перми. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что травмы женщина получила на производстве.

- 47-летнюю женщину - сотрудницу торгового центра «Браво» с переломом голени доставили в городскую больницу им. Гринберга, - рассказали в пресс-службе «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на шахте «Рудная» работнику оторвало руку. Жительницу Прикамья признали виновной в несчастном случае, в результате которого один их рабочих лишился руки. Женщина должна была следить, чтобы сотрудники соблюдали требования охраны труда на участке дробильно-обогатительной установки.Сотрудница это не проконтролировала, в результате чего один из рабочих нарушил требования техники безопасности и лишился руки.

ИСТОЧНИК KP.RU