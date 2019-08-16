100 пермских школьников наградят премией «Золотой резерв»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-16T08:55:03+03:00

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В Перми 100 лучших школьников получат специальную премию главы города «Золотой резерв» за заслуги, полученные с 15 августа 2018 года до 15 августа 2019 года. Номинантами могут стать ученики 8-11 классов.

Комиссия начала отбор кандидатов. Из будут выбирать по электронным портфолио. По 15 школьников будут выбраны в номинациях «Художественное творчество», «Техническое творчество», «Спорт», «Социальная деятельность», еще 40 детей получат премию в номинации «Интеллект».

- У учеников, получивших премию, появится возможность заключить соглашение о предпрофессиональной стажировке с предприятиями-партнерами фонда «Золотой резерв», - сообщили в администрации Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк стал победителем всероссийских соревнований по шахматам. В Екатеринбурге завершился Кубок Анатолия Карпова - этап детского Кубка России по шахматам в возрастных категориях до 9, 11, 13 и 15 лет среди мальчиков и девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU