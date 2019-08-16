2019-08-16T08:55:03+03:00
Общество

100 пермских школьников наградят премией «Золотой резерв»

Награждение состоится этой осенью
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Перми 100 лучших школьников получат специальную премию главы города «Золотой резерв» за заслуги, полученные с 15 августа 2018 года до 15 августа 2019 года. Номинантами могут стать ученики 8-11 классов.

Комиссия начала отбор кандидатов. Из будут выбирать по электронным портфолио. По 15 школьников будут выбраны в номинациях «Художественное творчество», «Техническое творчество», «Спорт», «Социальная деятельность», еще 40 детей получат премию в номинации «Интеллект».

- У учеников, получивших премию, появится возможность заключить соглашение о предпрофессиональной стажировке с предприятиями-партнерами фонда «Золотой резерв», - сообщили в администрации Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк стал победителем всероссийских соревнований по шахматам. В Екатеринбурге завершился Кубок Анатолия Карпова - этап детского Кубка России по шахматам в возрастных категориях до 9, 11, 13 и 15 лет среди мальчиков и девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«По 5 рябчиков в одни руки». В Прикамье определили нормы добычи водоплавающей и боровой дичи
В Перми сотрудница торгового центра получила травму
В Перми собака провалилась в трехметровую яму
Губернатор поручил Управлению дорог и транспорта взять на контроль реконструкцию ул. Строителей в Перми
В Перми пенсионерка ударила ножом своего знакомого
«Катался по трассе». Голый пермяк парализовал движение автомобилей
Пермяка осудили на 16 лет за оскорбление судьи
В Пермском крае закупят школьные автобусы на 15 миллионов рублей
В Перми нашли живым 75-летнего пенсионера, заблудившегося в лесу
«Ты молодец, жму руку». Пермяк на инвалидной коляске покорил Эльбрус
Пермские волонтеры объявили срочный сбор на поиски 75-летнего пенсионера
Улицу Героев Хасана в Перми покрасили красным цветом
В Перми ищут 45-летнего мужчину, который рыбачил на Чусовой
В Перми бабушка просит омбудсмена лишить дочь родительских прав
В ДТП в Перми погиб 71-летний водитель ВАЗа
В Перми избирают меру пресечения пенсионеру, который обрезал трос промышленным альпинистам