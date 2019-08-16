Губернатор поручил Управлению дорог и транспорта взять на контроль реконструкцию ул. Строителей в Перми

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-16T08:35:06+03:00

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В четверг, 15 августа, губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе рабочей поездки осмотрел участок реконструируемой улицы Строителей. Глава Прикамья выразил сомнения в том, что сроки реализации проекта, изначально установленные заказчиком – КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (ноябрь 2020 года), будут соблюдены подрядчиком.

Как сообщил губернатору руководитель Управления автодорог и транспорта Сергей Сабуров, начав работы, подрядчик обнаружил под землёй комплекс коммуникаций (10 км сетей электроснабжения, 14 км сетей связи, сети тепло- и водоснабжения), которые необходимо переустроить, не создав при этом проблем сетевым организациям и жителям города. Кроме того, необходимо решить вопрос по демонтажу существующих металлоконструкций. Наконец определённые трудности связаны с тем, что работы ведутся в непосредственной близости от трамвайного депо. «Все эти и многие другие вопросы существенно осложняют реализацию проекта и могут сдвинуть сроки его завершения. Стоимость перестройки сетей коммуникации в отдельных проектах достигает 50% от стоимости строительства всей дороги», – пояснил Сергей Сабуров.

«Этот проект лишь часть большой программы дорожного строительства, реализуемой в крае. Проект непростой, есть определённые сложности. Чтобы снизить риски, мы параллельно ведём переговоры с РЖД по строительству путепровода под железной дорогой на улице Вишерской, который позволит вывести поток машин на улицу Дзержинского, и одновременно продумываем второй и третий этапы проекта, которые позволят вывести поток на улицу Локомотивную. Задумка очень масштабная, стоимость только этого этапа – 1,2 млрд рублей. Проблемы есть всегда. Вопрос не в том, чтобы их не было, а в том, готовы ли люди их решать. Мы приобретаем опыт. Оживились пермские строители – они занимаются этим проектом», – отметил губернатор.

Сергей Сабуров признал отставание от графика: «Проект очень трудный, пришлось решать множество вопросов». Максим Решетников со своей стороны поручил Управлению автомобильных дорог и транспорта Пермского края взять вопрос под особый контроль и контролировать в еженедельном режиме.

Реконструкция улицы Строителей позволит загрузить Красавинский мост через Каму и уменьшить транспортный поток через Коммунальный мост. В рамках первого этапа будет реконструировано 1,57 км автодороги и уложены трамвайные пути. Все работы первого этапа, включая укладку трамвайных путей, будет выполнять ООО «СКФ “АТМ”». С подрядчиком в июне заключены два договора стоимостью 888,1 млн рублей (строительство автодороги переход ул. Строителей – пл. Гайдара) и 337,5 млн рублей (работы по устройству трамвайных путей, контактной сети и строительство тяговой подстанции). Завершить первый этап планируется до 30 ноября 2020 года.

После реконструкции улица Строителей будет иметь четыре полосы движения, с разделительной полосой. На магистрали будут устроены заездные карманы на автобусных остановках, два тротуара, велосипедная дорожка, ливнеприёмные ветки, коллектор. Проект реконструкции разработал НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология».

Предполагается, что с 2020 года проект реконструкции улицы Строителей войдет в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году в крае в рамках этого нацпроекта будет отремонтировано 55 объектов, 25 из них (302 тыс. кв. м) – в Перми. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено более 2 млрд рублей. Всего же дорожный фонд Пермского края в этом году составляет 15,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU