Пермяка осудили на 16 лет за оскорбление судьи
В Индустриальном районе жителя Перми приговорили к 16 годам заключения в исправительной колонии особого режима за оскорбление судьи.
Мужчину задержали за распространение наркотиков. В 2017 году злоумышленника приговорили к 18 годам лишения свободы.
Мужчина остался недовольным приговором суда и не скрывал своей злобы. Он пытался всячески оскорбить судью, а также написал в адрес него письмо оскорбительного характера, направив его в районный суд. Обращение было зарегистрировано, сам судья с ним ознакомился.
- Суд приговорил виновного к исправительным работам сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % в доход государства. По совокупности приговоров, окончательный срок наказания составил 16 лет 4 месяца, со штрафом в размере 400 тыс. рублей, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Напомним, ранее мы писали о том, что пенсионера из Перми, обрезавшего трос у промальпинистов, арестовали. 14 августа Вячеслава К. задержали и допросили. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».
ИСТОЧНИК KP.RU