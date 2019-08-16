2019-08-16T08:40:44+03:00
Происшествия

Пермяка осудили на 16 лет за оскорбление судьи

Он был не согласен с решением суда
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Индустриальном районе жителя Перми приговорили к 16 годам заключения в исправительной колонии особого режима за оскорбление судьи.

Мужчину задержали за распространение наркотиков. В 2017 году злоумышленника приговорили к 18 годам лишения свободы.

Мужчина остался недовольным приговором суда и не скрывал своей злобы. Он пытался всячески оскорбить судью, а также написал в адрес него письмо оскорбительного характера, направив его в районный суд. Обращение было зарегистрировано, сам судья с ним ознакомился.

- Суд приговорил виновного к исправительным работам сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % в доход государства. По совокупности приговоров, окончательный срок наказания составил 16 лет 4 месяца, со штрафом в размере 400 тыс. рублей, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что пенсионера из Перми, обрезавшего трос у промальпинистов, арестовали. 14 августа Вячеслава К. задержали и допросили. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

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