2019-08-15T21:06:29+03:00
Происшествия

В Перми нашли живым 75-летнего пенсионера, заблудившегося в лесу

Он ушел собирать грибы в Алешихе, но не смог найти дорогу домой
Алена ОВЧИННИКОВА
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В поисках пропавшего пенсионера принимали участие около 20 волонтеров. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.В поисках пропавшего пенсионера принимали участие около 20 волонтеров. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.
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15 августа в Перми в районе населенного пункта Алешиха заблудился в лесу 75-летний мужчина. Около 12.00 дня он ушел за грибами, но к вечеру так и не вернулся домой.

- Об исчезновении нам заявил сын пропавшего мужчины, - рассказала «КП» координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксюша Макарова. – Сейчас в августе нам в день поступает по 10-15 заявок. Пока мы отрабатывали другие сообщения, отправили в Алешиху волонтера Евгения, живущего на Гайве, ближе всех к месту исчезновения пермяка.

Евгений самостоятельно искал мужчину в лесном массиве. Останавливал машины и спрашивал, не видел ли кто-нибудь из сидящих в салоне дедушку в плаще и резиновых сапогах. Один из автомобилистов указал направление, где видел похожего грибника.

Евгений пошел по этой дороге, в это время к нему на подмогу подъехали 20 волонтеров из группы. Вскоре все услышали долгожданное: «Найден! Жив!».

- Несмотря на то, что мужчину нашел наш Евгений, мы благодарим всех, кто не пожалел себя и своего времени и откликнулся на беду и приехал в Алешиху, - говорит Ксюша Макарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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