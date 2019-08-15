2019-08-15T19:40:33+03:00
Происшествия

Пермские волонтеры объявили срочный сбор на поиски 75-летнего пенсионера

Мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пенсионер хотел пособирать грибы в районе населенного пункта Алешиха, но заблудился.Пенсионер хотел пособирать грибы в районе населенного пункта Алешиха, но заблудился.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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Пермские волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшего пенсионера. 15 августа 75-летний Владимир Михайлович Коротец ушел в лес и не вернулся. Он хотел пособирать грибы в районе населенного пункта Алешиха, но заблудился. Пожилой мужчина был одет в синий плащ и резиновые сапоги.

- Сбор волонтеров на поиск пропавшего мужчины в кооперативе Автодорожник, 15 в микрорайоне Верхняя Гайва, - сообщили в пермском поисковом отряде им. Ирины Бухановой. - Форма одежды закрытая, непромокаемая, теплая, жилеты. На ногах - удобная обувь.

С собой иметь питьевую воду, чай или кофе, а также перекус. Во время поисков волонтерам понадобятся свистки, дождевики, заряженные телефоны и фонари с запасом батареек.

По всем возникающим вопросам звонить координатору поисков Ксюше Макаровой – 89026308082.

ИСТОЧНИК KP.RU

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