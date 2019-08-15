Улицу Героев Хасана в Перми покрасили красным цветом

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-15T18:12:42+03:00

В ГИБДД объяснили, что это специальное противоскользящее покрытие

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15 августа пермские автомобилисты, проезжающие по не так давно отреставрированной улице Героев Хасана заметили, что дорожники красят целые участки асфальта между полосами движения транспорта в красный цвет. В городском ГИБДД объяснили причину нововведения.

- В рамках окончания работ по реконструкции улицы Героев Хасана, на участке от улицы Васильева до автодороги Пермь-Екатеринбург, наносится предусмотренное проектом противоскользящее покрытие красного цвета, - сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по городу Перми. - Данное покрытие наносится в тех местах, где необходимо повысить сцепные качества покрытия проезжей части.

В госавтоинспекции предупреждают, что если опыт применения покрытия в зимний период будет признан положительным, то его будут наносить и на другие участки улично-дорожной сети города Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU