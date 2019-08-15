В Перми ищут 45-летнего мужчину, который рыбачил на Чусовой

СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-15T17:49:47+03:00

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«Комсомолка» писала, что 14 августа житель Перми обнаружил пустую лодку своего знакомого на середине реки Чусовой. Последний раз он видел хозяина этой лодки днем, мужчина рыбачил.

Домой рыбак так и не вернулся и к вечеру 15 августа пермские волонтеры объявили в розыск владельца лодки: 45-летнего Сергея Юрьевича Кургульского. Именно ему принадлежала пустая лодка, найденная возле переправы в микрорайоне Голованово.

- 14 августа мужчина уехал на рыбалку на реку Чусовая, с тех пор его местонахождение неизвестно, - сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Лодку обнаружили в 15.00-16.00 часов. Обращаемся ко всем, кто проезжал в это время рядом просмотрите свои видеорегистраторы, на них может быть запечатлена важная информация. Если что-то обнаружите - незамедлительно сообщайте по телефону (342)204-49-04. Мужчина нуждается в медицинской помощи!

В день исчезновения Сергей Кургульцев был одет в черные спортивные штаны, синюю олимпийку, джинсовую кепку и зеленые резиновые сапоги. Особые приметы: на груди татуировка-надпись, на правой руке татуировка змеи.

ИСТОЧНИК KP.RU