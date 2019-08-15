В Перми ищут 45-летнего мужчину, который рыбачил на Чусовой
«Комсомолка» писала, что 14 августа житель Перми обнаружил пустую лодку своего знакомого на середине реки Чусовой. Последний раз он видел хозяина этой лодки днем, мужчина рыбачил.
Домой рыбак так и не вернулся и к вечеру 15 августа пермские волонтеры объявили в розыск владельца лодки: 45-летнего Сергея Юрьевича Кургульского. Именно ему принадлежала пустая лодка, найденная возле переправы в микрорайоне Голованово.
- 14 августа мужчина уехал на рыбалку на реку Чусовая, с тех пор его местонахождение неизвестно, - сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Лодку обнаружили в 15.00-16.00 часов. Обращаемся ко всем, кто проезжал в это время рядом просмотрите свои видеорегистраторы, на них может быть запечатлена важная информация. Если что-то обнаружите - незамедлительно сообщайте по телефону (342)204-49-04. Мужчина нуждается в медицинской помощи!
В день исчезновения Сергей Кургульцев был одет в черные спортивные штаны, синюю олимпийку, джинсовую кепку и зеленые резиновые сапоги. Особые приметы: на груди татуировка-надпись, на правой руке татуировка змеи.
ИСТОЧНИК KP.RU