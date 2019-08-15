2019-08-15T17:24:15+03:00
Происшествия

В Перми бабушка просит омбудсмена лишить дочь родительских прав

Она сама занимаются воспитанием девятилетней внучки
Алена ОВЧИННИКОВА
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Воспитанием 9-летней девочки занимались бабушка и дед.Воспитанием 9-летней девочки занимались бабушка и дед.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае обратилась пермячка-бабушка девятилетней девочки. Она попросила омбудсмена посодействовать в лишении матери ребенка родительских прав.

- Женщина сообщила, что мама девочки не обеспечивает дочь и не занимается вопросами воспитания, а отец имеет материальные сложности, - сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. - По факту внучку воспитывают бабушка с дедушкой. Это подтвердили и характеристики из школы, где учится девочка.

Так как в обращении были сведения о возможном неблагополучии несовершеннолетнего, информацию передали в комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой провести проверку и принять меры в интересах ребенка.

Семью взяли на контроль. Родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлекли к административной ответственности и предупредили, что при отсутствии содержания несовершеннолетней дочери будет решаться вопрос об ограничении их в родительских правах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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