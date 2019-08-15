В Перми избирают меру пресечения пенсионеру, который обрезал трос промышленным альпинистам
В суде Ленинского района избирают меру пресечения пенсионеру, из-за которого чуть не погибли промышленные альпинисты.
Напомним, ЧП произошло во вторник, 13 августа, в Ленинском районе Перми. 28-летний и 30-летний мужчины ремонтировали фасад дома на улице Пушкина,13. Внезапно один из рабочих полетел вниз. Пролетев несколько этажей, мужчина повис на страховочном тросе. Его коллега в это время забрался на крышу и обнаружил там 70-летнего пенсионера. Мужчина стоял на крыше с ножом.
Оказалось ему не понравилось, что альпинисты работают рядом с его окном, поэтому пенсионер перерезал трос.
В среду, 14 августа, пенсионера задержали. Следователи Ленинского района допросили его. В отношении пермяка возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Скоро будет известно, какую меру пресечения избрали в его отношении.
ИСТОЧНИК KP.RU