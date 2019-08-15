В Перми избирают меру пресечения пенсионеру, который обрезал трос промышленным альпинистам

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-15T14:20:07+03:00

70-летний Вячеслав К. не смог сдержать слез в суде

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В суде Ленинского района избирают меру пресечения пенсионеру, из-за которого чуть не погибли промышленные альпинисты.

Напомним, ЧП произошло во вторник, 13 августа, в Ленинском районе Перми. 28-летний и 30-летний мужчины ремонтировали фасад дома на улице Пушкина,13. Внезапно один из рабочих полетел вниз. Пролетев несколько этажей, мужчина повис на страховочном тросе. Его коллега в это время забрался на крышу и обнаружил там 70-летнего пенсионера. Мужчина стоял на крыше с ножом.

Оказалось ему не понравилось, что альпинисты работают рядом с его окном, поэтому пенсионер перерезал трос.

В среду, 14 августа, пенсионера задержали. Следователи Ленинского района допросили его. В отношении пермяка возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Скоро будет известно, какую меру пресечения избрали в его отношении.

ИСТОЧНИК KP.RU