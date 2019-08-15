В Перми легковушка сбила 8-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-15T11:37:08+03:00

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Авария произошла 14 августа в Индустриальном районе Перми. Во дворе одного из домов отечественная легковушка сбила ребенка.

По предварительной информации, во дворе дома на улице Самолетной автомобиль «Лада Веста» не предоставил преимущество 8-летнему велосипедисту. Мальчика с травмами головы доставили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье таксист оставил раненую пассажирку и уехал с места ДТП. Как рассказали «Комсомольской правде – Пермь» в Березниковском ГИБДД, 5 августа около 8 часов вечера автомобиль Renault Logan белого цвета ехал по улице Новосодовая. По неизвестным пока причинам в районе остановки «Сода» водитель не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась в левый кювет по ходу движения со стороны Усолья в сторону Березников.

ИСТОЧНИК KP.RU